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Шесть миллионов человек ежегодно становятся жертвами противоправных действий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Анализируя данные соцопроса, можно оценить численность пострадавших от преступных посягательств и преступлений в 6 млн граждан в год, — сказала омбудсмен. Она также отметила, что за последний год, по данным...