Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила признавать человека потерпевшим сразу при возбуждении уголовного дела.
Решение о признании потерпевшим должно приниматься незамедлительно, с момента возбуждения уголовного дела, и оформляться соответствующим постановлением. Нет постановления — нет комплекса защитных прав, — цитирует Москалькову «Интерфакс».
По её мнению, данную обязанность должностных лиц, которые занимаются предварительным расследованием, необходимо закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе.
Как ранее писал NEWS.ru, шесть миллионов человек ежегодно становятся жертвами противоправных действий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен