Москалькова предложила использовать маткапитал для лечения детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для oказания ребенку медпомощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад омбудсмена за 2021 год. Также она предложила кабмину рассмотреть вопрос об увеличении финансирования из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и приравненных к ним лиц.

Рассмотреть вопрос <...> о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребенку медицинской помощи, — говорится в рекомендациях для правительства.

Кроме того, Москалькова предложила ускорить разработку нового КоАП РФ и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, а также рассмотреть возможность отражения в этих документах положений, предусматривающих «уточнение оснований для привлечения к административной ответственности за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, ответственность за нарушение режима тишины и покоя граждан в ночное время».

Ранее заместитель председателя комитета Думы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Как полагает парламентарий, семьи могли бы использовать маткапитал в рамках действующей до конца 2023 года кредитной программы «Семейный автомобиль». По словам Лантратовой, к ней часто поступают обращения подобного толка.