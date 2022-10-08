Москалькова: повредившие Крымский мост покусились на права россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Подрыв Крымского моста стал покушением на права россиян, проживающих в Крыму, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, власти РФ предприняли огромные усилия для улучшения жизни населения жителей полуострова, включая право на передвижение и экономические права. Однако произошедшее ЧП стало попыткой отнять эти права.

Россия предприняла огромные усилия улучшить жизнь населения Крыма, чтобы права людей, в том числе право на передвижение и экономические права, неукоснительно соблюдались. Произошедшее событие — попытка эти права отнять, — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Следственный комитет РФ накануне возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». Он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.