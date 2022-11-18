Москалькова потребовала ОБСЕ осудить расстрел российских военнопленных Москалькова потребовала Совет Европы и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных солдатами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает необходимым провести детальное расследование преступления украинских военных, которые расстреляли пленных военнослужащих из РФ. Она охарактеризовала действия ВСУ, как преступление против человечности, которое вызывает чувство возмущения и отвращения.

В своем Telegram-канале омбудсмен указала, что, в связи с этим она обратилась к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе Комитета Совета Европы по предупреждению пыток Митчеллу с требованием осудить военные преступления ВСУ и провести расследование совершенных преступлений с последующим наказанием виновных.