Омбудсмен Татьяна Москалькова считает необходимым провести детальное расследование преступления украинских военных, которые расстреляли пленных военнослужащих из РФ. Она охарактеризовала действия ВСУ, как преступление против человечности, которое вызывает чувство возмущения и отвращения.
В своем Telegram-канале омбудсмен указала, что, в связи с этим она обратилась к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе Комитета Совета Европы по предупреждению пыток Митчеллу с требованием осудить военные преступления ВСУ и провести расследование совершенных преступлений с последующим наказанием виновных.