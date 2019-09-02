https://static.news.ru/photo/5707e334-cd76-11e9-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова и Людмила Денисова Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что переговоры по обмену задержанными лицами между Украиной и Россией активно ведутся. Омбудсмен заявила, что нужно провести необходимые юридические процедуры.

Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, но процесс начался, — цитирует Москалькову «Интерфакс» .

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и её российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками удерживаемых в заключении граждан двух стран в середине июля 2019 года. Позднее стороны договорились об обмене заключенными из списков по формуле «35 на 35». Украина рассчитывает на участие в обмене режиссёра Олега Сенцова и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

News.ru сообщал, что Киеву и Москве удалось прийти к соглашению по дате обмена, однако затем процедуру отложили на неопределённый срок. Адвокат удерживаемых на территории Украины россиян Валентин Рыбин посчитал, что в окружении украинского президента Владимира Зеленского есть силы, заинтересованные в срыве обмена.