Москалькова подготовит список осуждённых в США россиян для обмена

https://static.news.ru/photo/d463f76e-d03a-11eb-8ed5-96000091f725_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: duma.gov.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян для возможного обмена, сообщает ТАСС.

Сегодня было заявлено о возможности обмена. Мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову со списком тех граждан, с которыми мы постоянно работаем последние годы по их положению в США, — цитирует её агентство.

По её словам, в список войдёт Константин Ярошенко, Виктор Бут и ряд других людей.

Российский президент Владимир Путин заявил, что во время переговоров обсуждал с американским коллегой Джо Байденом обмен заключёнными. Ранее в интервью телеканалу NBC российский лидер сообщил, что готов к такому обмену.

Как отмечалось, со стороны США речь идёт в том числе о Треворе Риде, который в 2019 году был осуждён на девять лет за нападение на российского полицейского, и Поле Уилане, получившем 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.