https://static.news.ru/photo/31bc4c3e-d521-11e9-be02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась об идее ввести четырёхдневную рабочую неделю в России. По её словам, это невозможно до тех пор, пока нет достаточных научных исследований по теме.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинги и исследования, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено, — цитирует её ТАСС .

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопрос возможного сокращения рабочей недели будет рассмотрен в рамках отдельного совещания. По его словам, участие в беседе примут работодатели и профсоюзы, так как «только в этом треугольнике» можно принять решение. Он также подчеркнул, что четырёхдневная рабочая неделя не должна отражаться на размере зарплат, писал News.ru.