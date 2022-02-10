Москалькова объяснила, зачем в России нужен институт омбудсменов

Институт уполномоченных по правам человека — это государственная структура, которая защищает людей от несправедливых и необоснованных решений должностных лиц и государства, заявила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она добавила, что омбудсмены также выражают независимое мнение о событиях, затрагивающих права отдельных групп населения, пишет «Парламентская газета».

Эта государственная правозащитная структура стала достаточно эффективным инструментом защиты простого человека от несправедливых, незаконных или необоснованных решений должностных лиц и государственных органов, выразителем независимого взгляда на события, затрагивающие права отдельных групп населения, на качество законодательных актов или правоприменительной практики, — подчеркнула Москалькова.

К своему 25-летнему юбилею, институт омбудсменов в России повысил эффективность использования инструментария, данного Федеральным конституционным законом. Помимо этого, считает Москалькова, уполномоченным по правам человека также удалось изменить формат взаимоотношений с властью. В результате этого, резюмировала омбудсмен, только за последние пять лет значительно удалось повысить эффективность работы и в шесть раз увеличить число людей, которым удалось помочь.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что россияне, проживающие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, регулярно обращаются к ней с просьбой о получении убежища или о возвращении в Россию.