Москалькова объяснила, зачем в России нужен институт омбудсменов
Татьяна Москалькова: омбудсмены защищают россиян от несправедливых решений государства
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:10, 11 февраля 2022
Татьяна МоскальковаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Институт уполномоченных по правам человека — это государственная структура, которая защищает людей от несправедливых и необоснованных решений должностных лиц и государства, заявила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она добавила, что омбудсмены также выражают независимое мнение о событиях, затрагивающих права отдельных групп населения, пишет «Парламентская газета».
Эта государственная правозащитная структура стала достаточно эффективным инструментом защиты простого человека от несправедливых, незаконных или необоснованных решений должностных лиц и государственных органов, выразителем независимого взгляда на события, затрагивающие права отдельных групп населения, на качество законодательных актов или правоприменительной практики, — подчеркнула Москалькова.
К своему 25-летнему юбилею, институт омбудсменов в России повысил эффективность использования инструментария, данного Федеральным конституционным законом. Помимо этого, считает Москалькова, уполномоченным по правам человека также удалось изменить формат взаимоотношений с властью. В результате этого, резюмировала омбудсмен, только за последние пять лет значительно удалось повысить эффективность работы и в шесть раз увеличить число людей, которым удалось помочь.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что россияне, проживающие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, регулярно обращаются к ней с просьбой о получении убежища или о возвращении в Россию.