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Омбудсмен Татьяна Москалькова лично проверила несколько аптек и убедилась в том, что медицинских масок на их полках нет, как нет и антисептиков. В связи с этим она направила обращение к кабмину. Об этом уполномоченный по правам человека рассказала в Instagram.

У премьер-министра Москалькова попросила внести маски и антисептики в минимальный ассортимент препаратов для медпомощи.

Я незамедлительно направила обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о внесении медицинских масок и антисептических средств в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, и решить эту острую проблему, — отчиталась она.

По словам Москальковой, к ней постоянно поступает большое число жалоб на нехватку этих товаров. После этого омбудсмен решила сама убедиться в масштабах проблемы.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, ранее в «Единой России» предложили уголовно наказывать беглецов из карантина.