https://static.news.ru/photo/77c709ac-dad1-11e9-8e65-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что не видит политической составляющей в деле актёра Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированном митинге.

Пускать дискуссию в политическое русло не очень продуктивно. Всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле, — заявила РИА Новости Москалькова.

Она выразила надежду, что апелляционная инстанция в деле разберётся и «взвесит соразмерность вынесенного наказания».

Как писал News.ru, 16 сентября Тверской суд признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу. По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал этот приговор «вопиющей несправедливостью». Художественные руководители нескольких московских театров также выступили в защиту актёра Павла Устинова. С обращением к общественности и призывом обратить внимание на дело Устинова выступил худрук «Сатирикона» Константин Райкин. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в деле актёра Павла Устинова нужно дождаться результатов апелляции.