Москалькова назвала основные жалобы студентов

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, на что чаще всего жалуются российские студенты.

По её словам, к ней часто обращаются студенты, попавшие в трудную ситуацию. За последние пять лет она получила около 300 таких обращений.

Учащиеся вузов жаловались на неправомерное отчисление, на закрытие образовательных учреждений и, как следствие, на утрату учебных мест, на завышенную стоимость обучения, на условия проживания в общежитиях, — написала Москалькова в своём Instagram.

Она обсудила эти вопросы 7 сентября на встрече с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым.

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что во время пандемии коронавируса студенты интересовались проведением экзаменов, организацией практики в вузах, созданием равных условий при поступлении на бесплатные места и другими темами.

Москалькова находится в рабочей поездке в Республике Татарстан с 7 по 9 сентября. В ходе визита запланированы встреча со студентами Казанского (Приволжского) федерального университета и посещение Агентства инвестиционного развития, а также участие в заседании круглого стола, которое посвящено 20-летию института уполномоченного по правам человека в республике.

Как писал NEWS.ru, ведущий телепередачи «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский считает, что умники со временем не меняются и они даже сейчас мало чем отличаются от древних греков. В целом же современных студентов он назвал более зависимыми от информации и от гаджетов.