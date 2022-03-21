Москалькова: действия России на Украине защитят мир от ядерной войны

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью Антону Красовскому на RT, что Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты мира от ядерной войны. Таким образом она прокомментировала протестные акции, связанные с действиями России на Украине.

Мы не должны лишить человека права на свободу слова, выражать своё мнение. Другое дело в восприятии того, что происходит, понимания того, что делает наша страна и зачем она делает — для того, чтобы защитить всех остальных от ядерной войны в первую очередь, — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова заявила, что в мире наблюдается беспрецедентное ущемление прав русских людей по национальному признаку. По её словам, это явление достигло таких масштабов, что его можно назвать «неохолокостом»: оно направлено на то, чтобы "растоптать" русскую культуру, традиции и самих русских людей.

Она отметила, что дискриминации подвергаются деятели культуры, спортсмены, студенты, россиянам за рубежом отказывают в медицинской помощи, запрещают посещать рестораны. Москалькова добавила, что несмотря на политизацию правозащитной повестки, позицию Москвы по вопросам русофобии поддерживают в ООН, Германии, Турции, Сербии и призывают прекратить её.