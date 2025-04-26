Мощный урожай даже с маленькой грядки — высаживаем это прямо сейчас

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Апрель — идеальное время для посадки многих культур, если хотите получить урожай на пару недель раньше обычного. Главное — выбрать правильные растения и соблюдать простые правила.

5 лучших культур для апрельской посадки:

Редис Сажайте в начале апреля, когда почва прогреется до +5 °C.

Сорта: «18 дней», «Французский завтрак».

Урожай через 20–25 дней. Шпинат Холодостойкий, выдерживает заморозки до –5 °C.

Сейте каждые 2 недели для непрерывного сбора. Рукола Быстро растет даже при +10 °C.

Готова к сбору через 3 недели после всходов. Морковь (ранние сорта) Выбирайте «Нантскую» или «Тушон».

Урожай через 50–60 дней. Лук на зелень Используйте севок или репку.

Перья можно срезать уже через 2–3 недели.

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