Апрель — идеальное время для посадки многих культур, если хотите получить урожай на пару недель раньше обычного. Главное — выбрать правильные растения и соблюдать простые правила.

5 лучших культур для апрельской посадки:

  1. Редис

    • Сажайте в начале апреля, когда почва прогреется до +5 °C.

    • Сорта: «18 дней», «Французский завтрак».

    • Урожай через 20–25 дней.

  2. Шпинат

    • Холодостойкий, выдерживает заморозки до –5 °C.

    • Сейте каждые 2 недели для непрерывного сбора.

  3. Рукола

    • Быстро растет даже при +10 °C.

    • Готова к сбору через 3 недели после всходов.

  4. Морковь (ранние сорта)

    • Выбирайте «Нантскую» или «Тушон».

    • Урожай через 50–60 дней.

  5. Лук на зелень

    • Используйте севок или репку.

    • Перья можно срезать уже через 2–3 недели.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.