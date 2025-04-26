Апрель — идеальное время для посадки многих культур, если хотите получить урожай на пару недель раньше обычного. Главное — выбрать правильные растения и соблюдать простые правила.
5 лучших культур для апрельской посадки:
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Редис
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Сажайте в начале апреля, когда почва прогреется до +5 °C.
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Сорта: «18 дней», «Французский завтрак».
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Урожай через 20–25 дней.
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Шпинат
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Холодостойкий, выдерживает заморозки до –5 °C.
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Сейте каждые 2 недели для непрерывного сбора.
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Рукола
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Быстро растет даже при +10 °C.
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Готова к сбору через 3 недели после всходов.
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Морковь (ранние сорта)
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Выбирайте «Нантскую» или «Тушон».
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Урожай через 50–60 дней.
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Лук на зелень
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Используйте севок или репку.
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Перья можно срезать уже через 2–3 недели.
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