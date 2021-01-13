Мощный снегопад с сильным ветром обрушатся на Москву ближайшей ночью

https://static.news.ru/photo/26fe4f06-5598-11eb-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве ближайшей ночью ожидается сильный снегопад, из-за чего в столице может выпасть до 20% месячных осадков.

Кроме этого, синоптики прогнозируют усиление ветра до 12–17 метров в секунду, а также метели и гололедицу, говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Также спасатели просят автолюбителей избегать неожиданных манёвров. Пешеходам советуют избегать рекламных конструкций, не укрываться под деревьями, а при передвижении по краю проезжей части использовать светоотражающие элементы.

Ранее в Центре погоды «Фобос» рассказали, что метели и снегопады на этой неделе могут довести сугробы в столице до 25–30 сантиметров. Причиной назван средиземноморский циклон, который заденет Москву своим северным краем уже в четверг, 14 января. Он принесёт с собой снегопады и метели, которые местами будут сильными. При этом синоптики прогнозируют, что в последние дни недели похолодание в столичном регионе выйдет на пик. В выходные морозы окрепнут до минус 15 — минус 20 градусов днём и минус 19 — минус 24 градусов ночью, писал NEWS.ru.