Мощная магнитная буря обрушилась на Землю Лаборатория ИКИ РАН: на Земле началась магнитная буря мощностью уровня G4

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На Земле началась сильная магнитная буря, мощность которой составит не менее G4.33, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, шторм продлится от 20 до 40 часов.

Магнитная буря началась. Текущий уровень — G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов, — отметил собеседник издания.

При этом с вероятностью 15% магнитная буря может достигнуть уровня G5, при котором не исключены масштабные проблемы с электросетью. Во время шторма люди также способны ощущать слабость, скачки давления и испытывать бессонницу.

Ранее врач-терапевт Искандар Хасанов предупредил, что частота вспышек на Солнце побила рекорд последних лет, это может негативно отразиться на здоровье людей. Он рекомендовал метеозависимым россиянам запастись лекарствами и при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

До этого физик Андрей Бутов допустил, что геомагнитная обстановка в ближайшую неделю окажется неустойчивой. По его словам, метеозависимым людям следует сохранять бдительность, не перегружать себя и четко следовать указаниям врачей при ухудшении самочувствия.