Мошенники запустили схему обмана россиян на «школьных» выплатах

Впервые в 2021 году активность мошенников выросла в Сети в несколько раз. Небывалый всплеск их «деятельности» связан со «школьными» выплатами, заявил РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Он отметил , что только за первую половину июля выявлено 170 фейковых сайтов, связанных с выплатами государством денег на более чем 20 млн детей. Мошенники акцентируют внимание россиян на получении денежной компенсации, хотя сайтов, посвященных только «школьным» выплатам, специалисты пока не выявили.

Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления, — пояснил Волошин.

Он назвал несколько схем для хищения мошенниками денег. Во-первых, это кража данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе. Во-вторых, — оплата небольшой комиссии под различными предлогами. Речь может идти о конвертации валюты, налоге, оплате юридических услуг и тому подобном.

Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники усложнили схему отъёма денег со звонком от «службы безопасности» банка. Это касается убеждения жертвы в том, что его деньгам грозит опасность и их надо срочно перевести на другой счёт. На этот раз жулики предлагают потенциальной жертве обратиться к «личному страховому агенту».