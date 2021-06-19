Мошенники в РФ устроили массовую атаку на автолюбителей

Аферисты в мае 2021 года активизировались и стали активнее предлагать владельцам автомобилей получение диагностической карты без техосмотра. Эксперты объяснили такие действия мошенников их желанием успеть собрать «последний урожай» перед изменением правил ТО, сообщают «Известия» со ссылкой на данные InfoSecurity a Softline Company.
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Россияне, посещавшие данные сайты, компрометировали свою платёжную информацию, переводя деньги мошенникам. При этом не все получали даже поддельные документы. Закон об отмене обязательного техосмотра (ТО) вступит в силу 22 августа.
Ранее стало известно, что ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Средней чек успешной операции составляет порядка 8 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, один мошеннический колл совершает от трёх до семи тысяч звонков за сутки.