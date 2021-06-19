Мошенники в РФ устроили массовую атаку на автолюбителей

https://static.news.ru/photo/219381d2-d0ac-11eb-82d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аферисты в мае 2021 года активизировались и стали активнее предлагать владельцам автомобилей получение диагностической карты без техосмотра. Эксперты объяснили такие действия мошенников их желанием успеть собрать «последний урожай» перед изменением правил ТО, сообщают «Известия» со ссылкой на данные InfoSecurity a Softline Company.

Издание отмечает , что количество фейковых ресурсов с подобными предложениями в мае-июне выросло в Сети в пять раз по сравнению с показателями марта-апреля. Всего с начала мая 2021 года было зарегистрировано более 500 доменных имен со словом «техосмотр», и почти 90% из них оказались сайты с предложениями о диагностической карте.

Россияне, посещавшие данные сайты, компрометировали свою платёжную информацию, переводя деньги мошенникам. При этом не все получали даже поддельные документы. Закон об отмене обязательного техосмотра (ТО) вступит в силу 22 августа.

Ранее стало известно, что ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 млрд рублей. Средней чек успешной операции составляет порядка 8 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, один мошеннический колл совершает от трёх до семи тысяч звонков за сутки.