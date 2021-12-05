18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Мошенники стали подделывать крупные новостные порталы РФ

05:47, 06 декабря 2021
Мошенники стали подделывать крупные новостные порталы РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Мошенники начали подделывать сайты ведущих российских СМИ. Это позволяет им распространять фейковые новости, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности из компании Infosecurity.

Издание отмечает, что поддельные сайты полностью повторяют оформление оригинала, при этом они имитируют и доменные имена. Например, kommersant.io вместо kommersant.ru.

Россиян вводит в заблуждение то, что ссылки на фейке переводят их на настоящий сайт. Примечательно, что 5 декабря прекратил работу сайт фейковых новостей с доменом «lenta.pw».

Специалисты считают, что целью мошенников в такой ситуации является влияние на котировки ценных бумаг атакуемых ими компаний или возможность испортить деловую репутацию жертв.

Ранее стало известно, что в ФБР признали факт рассылки фейковых писем с одного из принадлежащих спецслужбе адресов электронной почты. При этом бюро расследований не подтверждает данные о том, что их система подверглась кибервзлому.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео