Мошенники стали обманывать россиян, призывая инвестировать в Роскосмос

Мошенники стали использовать Роскосмос в схемах обмана людей. На созданных жуликами сайтах говорится, что ведомство позволило россиянам торговать на фондовой бирже, пишут «Известия».

Людям предлагается якобы вложиться в российскую космическую отрасль, а для пущей убедительности на фейковом сайте размещается цитата главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, где он якобы обещает вложившимся до $1000 еженедельно.

Ресурс с предложением напрямую вложиться в российскую космическую отрасль — новый узел сети фейковых сайтов, рекламирующих мошеннический инвестиционный проект, — поясняет схему обмана заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.

Потенциальной жертве предлагается оставить электронную почту и телефон, по которому перезвонит якобы сотрудник проекта. Мошенник направляет «инвестора» на поддельную трейдинговую платформу, где ему предлагается пополнить счёт и начать торговать.

При этом, отмечает эксперт, невозможно посчитать или определить, сколько человек уже побывали на этой странице и перевели деньги мошенникам.

Ранее сообщалось, что в 2021 году мошенники стали чаще использовать копии сайтов российских банков. С начала года выявлено 3258 имитаций, это 75% от всего объёма прошлого года.