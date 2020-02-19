В 2019 году граждане стали чаще попадаться в руки мошенников, использующих нестандартные решения. Так, по данным ЦБ РФ, возросло число преступлений с использованием криптовалютных пирамид.
Как
На Дальнем Востоке мошенники создали пирамиду, которая предлагала клиентам в течение года вкладывать деньги в быстрорастущую экономику Китая.
Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации, как избежать ловушек мошенников в Интернете. Эксперты предупреждают, что в первую очередь не стоит открывать никакие подозрительные ссылки в электронных письмах или сообщениях, особенно от неизвестных адресатов, писал NEWS.ru.
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