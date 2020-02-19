https://static.news.ru/photo/d527f492-586e-11ea-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году граждане стали чаще попадаться в руки мошенников, использующих нестандартные решения. Так, по данным ЦБ РФ, возросло число преступлений с использованием криптовалютных пирамид.

Как рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают. В частности, в прошедшем году они привлекали средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров.

На Дальнем Востоке мошенники создали пирамиду, которая предлагала клиентам в течение года вкладывать деньги в быстрорастущую экономику Китая.

Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации, как избежать ловушек мошенников в Интернете. Эксперты предупреждают, что в первую очередь не стоит открывать никакие подозрительные ссылки в электронных письмах или сообщениях, особенно от неизвестных адресатов, писал NEWS.ru.