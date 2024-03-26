Россиянам поступают звонки и сообщения от мошенников, которые выдают себя за сотрудников «Крокус Сити Холла» и просят перевести деньги на помощь пострадавшим в результате теракта, предупредила пресс-служба концертного зала. Представители «Крокуса» заявили, что не собирают средства и не выходят на связь с теми, кого затронула трагедия.