Россиянам поступают звонки и сообщения от мошенников, которые выдают себя за сотрудников «Крокус Сити Холла» и просят перевести деньги на помощь пострадавшим в результате теракта, предупредила пресс-служба концертного зала. Представители «Крокуса» заявили, что не собирают средства и не выходят на связь с теми, кого затронула трагедия.
Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников «Крокус Сити Холла», не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим. Сотрудники «Крокус Сити Холла» не связываются с пострадавшими, сбор средств концертной площадкой не проводится, — сообщили представители площадки.