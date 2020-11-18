Мошенники перед «чёрной пятницей» придумали новый способ обмана

https://static.news.ru/photo/7c357016-2943-11eb-bb7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова заявила, что в преддверии «чёрной пятницы» злоумышленники активизируются. По её словам, их предложения по различным банковским продуктам будут содержать большие скидки.

Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие «вкусные» скидки, — пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Так называемая черная пятница в 2020 году состоится 27 ноября. В преддверии этой даты следует быть осторожным в разговоре с неизвестными. Если их предложение выглядит правдоподобным, будет нелишним перезвонить в банк и уточнить, проводится ли им такая акция. Так считает ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в последнее время участились случаи, когда гражданам звонят мошенники под видом сотрудников различных банков. Первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артём Сычёв рассказал, как следует вести себя в такой ситуации. По его словам, самый лучший выход — не поддерживать разговор. Внимательно выслушать звонок и повесить трубку.