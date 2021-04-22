Мошенники придумали новую схему обмана на открытии счёта для ИП

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Мошенники освоили новый способ отъёма денег у россиян. Теперь они присылают людям СМС с кодом для регистрации счёта ИП или юрлица в банке, пишут «Известия».

На сайте банка действительно есть раздел, где ИП может подать заявку на открытие расчётного счёта, рассказали изданию в «Сбере». После этого ещё необходимо заполнить информацию об организации, указав ИНН, выбрать офис для обслуживания, подтвердить заявку. И только после прохождения всей этой процедуры юрлицо получит реквизиты счёта.

Мошенники направляют предпринимателям код для «регистрации в гостевой зоне для юрлиц». Это делается для того, чтобы вызвать доверие жертвы и доказать, что поступивший вслед за этим звонок — действительно от сотрудника банка.

Вполне возможно на номер человека жулики могут открыть расчётный счёт, чтобы убедить его впоследствии перевести на него деньги или использовать его для обналичивания или получения кредита.

Согласно статистике Центробанка, за прошедший год мошенники совершили 773 тысячи операций на общую сумму 9,8 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко заявил, что обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов мошенники получают информацию из их колл-центров. Жуликам для их афер требуются данные о заказе, который россиянин сделал в интернет-магазине, и его номер телефона.