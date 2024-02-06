Мошенники пообещали школьнику подарок и лишили его мать крупной суммы Мошенники обманули школьника из Калининграда и похитили у его матери 143 тысячи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники пообещали третьекласснику из Калининграда подарок и взамен попросили его сфотографировать банковскую карту мамы, после чего списали с нее 143 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Женщина написала заявление в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда обратилась 46-летняя местная жительница. Горожанка сообщила, что интернет-мошенники списали с ее банковской карты крупную сумму денег. <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

По данным полицейских, незнакомец написал сыну пострадавшей в мессенджере и убедил ребенка, что для получения приза в онлайн-игре необходимо прислать снимок маминой банковской карты и сообщить код из СМС, которое пришло на родительский телефон. Третьеклассник выполнил указания преступника и передал ему нужную информацию.

Ранее мошенники обманули 10-летнюю девочку, которая играла с ними онлайн в Roblox, на 200 тысяч рублей. Злоумышленник пообещал начислить ей виртуальные бонусы, попросив назвать номер родителей и продиктовать код из сообщения.