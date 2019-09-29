Телефонные мошенники, представившись сотрудниками «Рокетбанка», похитили у HR-менеджера этой же кредитной организации Дианы Доманской 120 тысяч рублей. В настоящее время инцидентом занимается полиция.
Как написала Доманская в
Я подумала: Вау! Какая заботушка. И правда мне говорили, что сейчас звонят всякие, а мне любимый Рокет так помогает. Вау. Дальше мы с оператором зашли в мой мобильный банк Альфа-Банк и перевели с кредитки 120 тысяч рублей на Рокет, — пишет Доманская.
После этого злоумышленник попросил её назвать пароль от карты, но не ему, а роботу, «иначе его оштрафуют на 25 тысяч рублей».
Мы перевели все средства на Рокет и чел бросил трубку и не перезвонил. Я подумала: странно, рокетянин бы позвонил и вежливо завершил звонок, рассказал о дальнейших инструкциях и пожелал доброго вечера, — написала Доманская.
Зайдя в приложение «Рокетбанка», она обнаружила, что все её средства были переведены в банк «Восточный».
Как писал News.ru, лето 2019 года стало временем, когда в РФ резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. За июль-август операторы связи выявили подмену номеров банков в 198 случаях.