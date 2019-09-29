https://static.news.ru/photo/249ba830-b972-11e9-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телефонные мошенники, представившись сотрудниками «Рокетбанка», похитили у HR-менеджера этой же кредитной организации Дианы Доманской 120 тысяч рублей. В настоящее время инцидентом занимается полиция.

Как написала Доманская в Facebook , ей позвонили с телефонного номера, который при проверке через поисковик Google, принадлежит Центру поддержки клиентов «Билайна». Звонящий представился сотрудником «Рокетбанка» и в связи с учащением случаев мошенничества порекомендовал перевести деньги со всех карт на счёт в «Рокетбанке».

Я подумала: Вау! Какая заботушка. И правда мне говорили, что сейчас звонят всякие, а мне любимый Рокет так помогает. Вау. Дальше мы с оператором зашли в мой мобильный банк Альфа-Банк и перевели с кредитки 120 тысяч рублей на Рокет, — пишет Доманская.

После этого злоумышленник попросил её назвать пароль от карты, но не ему, а роботу, «иначе его оштрафуют на 25 тысяч рублей».

Мы перевели все средства на Рокет и чел бросил трубку и не перезвонил. Я подумала: странно, рокетянин бы позвонил и вежливо завершил звонок, рассказал о дальнейших инструкциях и пожелал доброго вечера, — написала Доманская.

Зайдя в приложение «Рокетбанка», она обнаружила, что все её средства были переведены в банк «Восточный».

Как писал News.ru, лето 2019 года стало временем, когда в РФ резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. За июль-август операторы связи выявили подмену номеров банков в 198 случаях.