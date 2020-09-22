Мошенники объявили охоту на «мужское достоинство» петербуржцев

https://static.news.ru/photo/84f8256c-fcd0-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге мужчины всё чаще стали попадаться на удочку виртуального флирта, цель которого — выманить пикантные фото, чтобы впоследствии шантажировать жертву этими снимками. За последние недели произошло уже несколько подобных случаев.

В сети мошенников попадают не только пылкие и легковерные подростки, но и вполне взрослые и опытные люди. Они отправляют откровенные кадры своего «мужского достоинства» по доброй воле, рассчитывая на ответный жест или на продолжение романа. Однако взамен получают требование о выкупе и угрозы, пишут «Невские новости».

По словам юриста Владислава Мещерякова, существуют целые мошеннические группировки, которые профессионально выманивают снимки с обнажёнкой. При этом незнакомка «по ту сторону» монитора может оказаться незнакомцем.

Как правило, организуются целые конторы таких ребят. Если выявить всю сеть, то можно до 12 лет тюрьмы реального срока получить. Но сложно установить местонахождение вымогателя, потому что давно никто ничего наличкой не передаёт, на это и идёт расчёт, — объяснил Мещеряков.

Специалисты посоветовали не потакать злоумышленникам и заявлять о таких преступлениях в правоохранительные органы, отбросив стеснение. Хотя лучше всего заранее думать, кому предназначено интимное фото и насколько вообще надёжен канал общения.

Если же неприятность всё-таки произошла, не следует бояться огласки, поскольку все шантажисты — трусы. Злоумышленники прекрасно понимают, что обнародованные фотографии помогут их быстрее вычислить и поймать, рассказала клинический психолог Полина Токарева. С шантажистами, как и с террористами, не нужно вести переговоры, подчеркнула она.

Главное в такой ситуации — не заниматься самобичеванием, а извлечь урок на будущее, рекомендовала сексолог Лия Королёва. Если же пострадавшим оказался несовершеннолетний, его следует поддержать, а не винить.

Нельзя на него кричать, его может замкнуть. Это особый вид мошенничества и вымогательства, поэтому стоит грозить ему (вымогателю. — NEWS.ru) уголовной ответственностью, и всё, — посоветовала Королёва.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, житель Москвы обратился в полицию, узнав, что его жена до знакомства с ним снималась в фильмах для взрослых. Порноролик с участием супруги мужчине прислал незнакомец в соцсети.