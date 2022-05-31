Мошенники обманули сотни россиян под видом банковских роботов-помощников

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Мошенники из Новосибирска обманули 276 россиян, представляясь сотрудниками банков, сообщает «КП-Новосибирск». Расследование по их делу завершено, обвиняются 14 человек. Как рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов, прозвонщики часто имитировали банковских роботов-помощников.

Очень часто преступники не просто звонят, а присылают роботизированные сообщения, которые якобы отправляют банки: робот-помощник сообщает гражданам, что с использованием их карт, счетов пытаются снять денежные средства либо получить кредит и тем самым похитить их. И как только граждане поддаются на уловки мошенников и перезванивают, с ними вступают в разговор преступники, — объяснил он.

Кроме того, мошенники использовали программы, создающие фоновый шум банковского офиса и меняющие телефонные номера. У абонента высвечивались настоящие номера банков, отметил начальник Главного следственного управления Главного управления МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.

24 мая стало известно, что за этот месяц число телефонных мошенников выросло вдвое. Преступники нашли более эффективную схему обмана, давящую сразу на несколько страхов: они предупреждают жертв о нелегальной попытке перевода со счёта в недружественную страну.