Мошенники научились воровать деньги с заблокированных банковских карт Роскачество: мошенники используют банковские ошибки и списывают деньги у россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники умеют использовать ошибки банковской системы, чтобы списывать деньги с заблокированных карт, рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с Lenta.ru. Там уточнили, что злоумышленники, помимо прочего, могут заблокировать карту человека самостоятельно. Однако эта возможность им открывается только после получения доступа к личному кабинету пользователя.

Специалисты объяснили, что мошенники «ловят» моменты, когда банк-эмитент вовремя не отвечает банку-эквайзеру. Злоумышленники начинают тратить деньги с карты и делают это до тех пор, пока банк не осознает проблему.

Затем они попытаются изменить настройки карты, разблокировать ее или перенести в другой платежный инструмент. Потенциальная жертва получает сообщение с текстом, что действие пластиковой карты приостановлено. Ниже указан номер телефона «службы технической поддержки». Когда человек перезванивает по номеру, ему отвечает злоумышленник, представляющийся сотрудником банка, — уточнили эксперты.

Тут в дело вступает стандартная схема. Жертве предлагают перевести деньги на «безопасный» счет. Такие разговоры необходимо сразу прерывать, рассказали специалисты.

Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали новую схему с «Госуслугами», благодаря чему они теперь могут оформлять кредиты. По его словам, такое мошенничество стало доступным после того, как Центробанк разрешил выдавать кредиты через портал.