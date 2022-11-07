Мошенники нашли способ выманить у россиян компенсации по СВО «Известия»: мошенники предлагают россиянам направить компенсации по СВО на «безопасный счет»

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Мошенники придумали новый сценарий обмана россиян на фоне частичной мобилизации. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, злоумышленники звонят гражданам в надежде попасть на родственников погибших или пострадавших в ходе спецоперации, чтобы предложить им направить на «безопасный счет» или инвестировать, чтобы приумножить полученную сумму.

Кроме того, как рассказал начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков, на рынке известны сценарии обмана россиян под предлогом «защиты» выплат по мобилизации. Он напомнил, что в такой ситуации важно сохранять спокойствие.

Клиентам банков не стоит поддаваться эмоциям и перечислять средства после таких крайне сомнительных предложений, — подчеркнул Олег Волков.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) рассказали о другой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят клиенту банка и представляются членами организации, которая занимается сбором средств в пользу российской армии. В банке отметили, что если клиент сообщает номер своей карты и дополнительную конфиденциальную информацию, то с нее списываются все средства.

В ЦБ отметили, что мошенники оперативно адаптируются под актуальную повестку и меняют сценарии хищения средств у граждан. Регулятор напомнил: чтобы не стать жертвой обмана, нельзя сообщать звонящим, кем бы они ни представлялись, личные сведения, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова и другую конфиденциальную информацию.

Ранее прокурор Московской области Сергей Забатурин объяснил, что делать в случае звонка от мошенника. По его словам, чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать особые правила — не сообщать звонившим персональные данные и поступающие на телефон через СМС коды и не раскрывать данные личного характера. Прокурор также добавил, что в случае звонка от злоумышленников важно незамедлительно прекратить разговор и связаться с банком, чтобы уточнить, действительно ли звонили из него.