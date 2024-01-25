Mash: мошенники «украли» голос Блиновской для обмана ее родственников Mash: мошенники выманивают деньги у родных Блиновской с использованием ее голоса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что мошенники «украли» голос блогера Елены Блиновской, чтобы использовать его в своих схемах обмана. По информации канала, от имени знаменитости они звонят ее родственникам и знакомым, выпрашивая деньги.

Со ссылкой на адвокатов Mash уточнил, что мошенники требуют довольно крупные суммы денег, а жертвой развода чуть не стал отец Блиновской. В публикации сообщается, что ему позвонила «дочь» с соответствующей просьбой, однако он не поверил обманщикам.

Елена Блиновская находится в СИЗО до 26 апреля. Она нарушила правила домашнего ареста. В общей сложности ее обвиняют по трем статьям — «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере», «Отмывание денежных средств в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что блогер Елена Блиновская за месяц до перевода в СИЗО решила продать свой особняк в элитном поселке Миллениум Парк в подмосковной Истре. По данным канала, недвижимость предлагается за 599 200 000 рублей. По словам источника, сделка будет проходить тайно, чтобы не разглашать имя нового владельца недвижимости.