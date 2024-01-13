Мошенники нашли способ «навариться» на пожаре на складе Wildberries Wildberries предупредила россиян об активизации мошенников после пожара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники активизировались после пожара, вспыхнувшего на складе Wildberries в петербургских Шушарах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. В связи с этим ретейлер предупреждает граждан и призывает не верить «менеджерам», которые пишут в соцсетях, звонят по телефону и предлагают платные услуги. В компании также напомнили, что вся актуальная информация публикует исключительно в официальных каналах.

Уважаемые коллеги, партнеры и покупатели! Из разных пабликов нам сообщают, что активизировались мошенники, которые пытаются заработать на сегодняшней ситуации. Если с вами кто-то пытается связаться и предложить платно свои услуги — не верьте! Вся актуальная информация только в официальных каналах Wildberries, — отметили в пресс-службе.

Ранее в компании опровергли сообщения о том, что при эксплуатации склада были выявлены какие-либо нарушения. Помещение получило декларацию, где было подтверждено выполнение всех градостроительных регламентов и требований безопасности. Комиссия, в которую входят Роспотребнадзор, МЧС и различные инспекторы, также проверила склад, уточнили в пресс-службе.

В Wildberries также сообщили, что компенсируют продавцам поврежденный и утраченный товар в результате возгорания на складе в Санкт-Петербурге. Там же обещали вернуть деньги за оплаченные заказы в случае отсутствия аналогичных товаров на маркетплейсе.