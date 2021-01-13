Мошенники нашли новый способ обмана, выдавая себя за работодателей

https://static.news.ru/photo/6667b4f6-5599-11eb-b228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новый способ обмана граждан и получения доступа к их личным кабинетам в банковских приложениях разработали мошенники. Эта схема сочетает в себе подходы хакеров и социальную инженерию.

Как пишет «Коммерсант», злоумышленники ищут жертв среди людей, нуждающихся в работе. Такому человеку предлагается скачать несколько приложений с популярных ресурсов для получения удалённой работы на выгодных условиях. Однако среди этих приложений одно является вредоносным со вшитым вирусом, который обеспечивает мошеннику доступ к мобильному банку жертвы.

Для начала он просит установить ряд приложений, в том числе приложение с трояном, который ставит на устройство жертвы программу удалённого доступа. После этого злоумышленник получает секретные коды клиента банка для доступа к личному кабинету, — рассказал Фёдор Музалевский, директор технического департамента компании RTM, занимающейся информационной безопасностью.

Отмечается, что приложения могут выглядеть вполне легитимными и доступными для скачивания с официальных магазинов, например, из PlayMarket. Впрочем, как подчёркивает источник со ссылкой на Google, все смартфоны на платформе Android снабжены системой безопасности, которая проверяет приложения во время установки, а также периодически сканирует устройство

В случае обнаружения приложения, которое является потенциально опасным, оно блокируется, а пользователь получает соответствующее уведомление. Чаще всего такие приложения удаляются автоматически.

Тем не менее, несмотря на различные механизмы защиты, Фёдор Музалевский отмечает, что в условиях пандемии и вынужденном пребывании граждан дома такая схема мошенничества может получить широкое распространение, особенно среди людей, не имеющих полноценной работы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заключённый колонии в Рязанской области похитил у доверчивых россиян десятки миллионов рублей. О выявленном мошеннике рассказал руководитель управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров.

Он добавил, что только в 2019 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) было изъято 54,7 тысячи мобильных телефонов, а за первое полугодие 2020 года — 22 тысячи. Он уточнил, что многие телефоны обнаружены при попытках их доставки, но примерно треть — порядка 35% — у самих заключённых.