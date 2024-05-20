Мошенники начали обманывать россиян с помощью бесплатной флюорографии Эксперт Калемберг: мошенники уговаривают пройти флюорографию за счет ОМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники придумали новую схему — они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, рассказал РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг. По его словам, при согласии злоумышленники получают платежные данные или доступ к «Госуслугам» жертвы.

Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема, и — для подтверждения записи просто назвать код из СМС, — отметил он.

Называть этот код ни в коем случае нельзя, предупредил эксперт. Если это сделать, то аферист может провести с помощью «Госуслуг» или доступа к мобильному банку ряд махинаций на имя пользователя: от получения микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, пояснил Калемберг.

Ранее руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам Андрей Стариковский сообщил, что мошенники в этом году изобрели несколько новых уловок для незаконного обогащения. Например, сейчас они активно создают большое количество фальшивых турагентств — сайтов-однодневок для якобы бронирования билетов и отелей, а также подделывают QR-коды для оплаты покупок. Кроме того, россиянам стали часто поступать звонки от имени операторов сотовой связи с целью обновления данных — тоже ложные.