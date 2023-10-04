Мошенники начали искать «партнеров» среди профессиональных курьеров

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Мошенники начали искать сообщников на сайтах услуг по курьерской доставки, пишет Telegram-канал Baza. Как отмечается, им предлагается забирать наличные деньги у жертв и переводить их на карты.

Как отмечается, о новой схеме каналу рассказали источники, работающие в данной сфере. По их словам, неизвестный «менеджер» предлагает «безопасную работу на территории России» и объясняет, что перед встречей с «клиентом» курьер будет получать «легенду» и инструкцию.



При этом, по данным канала, «менеджер» не скрывает целей такой «работы» и предлагает определенный процент от собранной суммы.

По данным Центробанка России, с начала 2023 года мошенники украли со счетов россиян 4,5 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за весь прошлый год. С попытками мошенничества за последний год сталкивались 91% россиян. Наиболее уязвимыми перед мошенниками являются работающие пенсионеры и женщины.

Юрист Илья Русяев ранее предупредил о появлении новой мошеннической схемы. Он пояснил, что злоумышленники стали подделывать скидочные купоны и обещать высокий кешбэк. Письма на почту пользователям отправляются от имени известных маркетплейсов и содержат ссылку на сайт.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала при планировании отдыха обращаться к надежным и проверенным турагентствам, чтобы не стать жертвами мошенников. По ее словам, многих путешественников обманывают на этапе бронирования гостиницы: люди оплачивают на сайтах-клонах жилье, а приехав, остаются и без денег, и без крова.