Мошенники изобрели новый способ обмана после теракта в «Крокусе» Роскачество: мошенники начали использовать данные пострадавших в «Крокусе»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Мошенники нашли способ использовать опубликованные данные пострадавших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, с помощью этих сведений они создают в социальных сетях или мессенджерах фейковые личные страницы граждан для сбора средств от их имени.

Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших для создания поддельных страниц. Публикация списка имен пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» упростит работу мошенников при создании фейковых страниц, — сказал Кузьменко.

Представитель Роскачества посоветовал перед тем, как отправлять деньги в благотворительные фонды или на благотворительные счета, убедиться, что они действительно существуют и официально зарегистрированы. Кузьменко также призвал не переводить средства на карту или по номеру телефона. В особенности это касается случаев, когда собеседник воздействует на эмоции или торопит.

Ранее в пресс-служба «Крокус Сити Холла» предупредили, что россиянам начали поступать звонки и сообщения от мошенников, выдающих себя за сотрудников концертного зала. Они просят перевести деньги на помощь пострадавшим при теракте. Представители «Крокуса» заявили, что не собирают средства и не выходят на связь с теми, кого затронула трагедия.