https://static.news.ru/photo/43b920dc-cbd6-11e9-a782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько жителей Набережных Челнов столкнулись с мошенниками, номера которых были зарегистрированы в Москве.

Так, в полицию обратилась 57-летняя женщина, которой позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что её счётом заинтересовались хакеры и поэтому ей необходимо как можно быстрее перевести деньги в «страховую ячейку». Испуганная жертва перевела преступникам 30 тысяч рублей.

На уловки мошенников также попался 19-летний студент местного колледжа, который добровольно расстался с 37 тысячами рублей.

Ещё одной жительнице позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Он сообщил женщине новость о том, что ей якобы должны выплатить проценты за пенсионные сбережения. Обрадованная 66-летняя пенсионерка назвала злоумышленнику данные двух своих карт. Спустя 12 минут у неё списали 60 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, передают « Челнинские известия ».

Ранее News.ru писал, что группа мошенников вымогала взятку в $570 тысяч под видом доверенных лиц президента Украины Владимира Зеленского. За такую сумму они обещали сотруднику госкомпании «Укрспецэкспорт» получить высокий пост ещё в одной государственной структуре — «Укроборонпроме».