Мошенники использовали ЧС в Орске для обмана россиян Мэр Орска предупредил об активизации мошенников на фоне ЧС и прорыва дамбы

После ЧС в Оренбургской области и прорыва дамбы в Орске в Сети активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о моментальных выплатах пострадавшим, написал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица. По его словам, речь идет о сумме в пять тысяч рублей.

Градоначальник подчеркнул, что следует доверять информации только из проверенных источников. Он напомнил, что власти решили вопрос поддержки населения и уже огласили характер получения материальной помощи жителями региона.

Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Финансовая помощь 25 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тысяч рублей на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости, — написал Козупица.

Также он отметил, что граждане могут получить 400 тысяч рублей в случае получения травм средней и тяжелой степени, а в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей. По его словам, для оформления выплат нужно обратиться в МФЦ через портал «Госуслуги».

Ранее в Сети появились кадры города Орска, затопленного после прорыва дамбы на фоне аномальных паводков. В правительстве Оренбургской области ранее сообщили, что в общей сложности в результате ЧС подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.