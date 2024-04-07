После ЧС в Оренбургской области и прорыва дамбы в Орске в Сети активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о моментальных выплатах пострадавшим, написал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица. По его словам, речь идет о сумме в пять тысяч рублей.
Градоначальник подчеркнул, что следует доверять информации только из проверенных источников. Он напомнил, что власти решили вопрос поддержки населения и уже огласили характер получения материальной помощи жителями региона.
Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Финансовая помощь 25 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тысяч рублей на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости, — написал Козупица.
Также он отметил, что граждане могут получить 400 тысяч рублей в случае получения травм средней и тяжелой степени, а в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей. По его словам, для оформления выплат нужно обратиться в МФЦ через портал «Госуслуги».
Ранее в Сети появились кадры города Орска, затопленного после прорыва дамбы на фоне аномальных паводков. В правительстве Оренбургской области ранее сообщили, что в общей сложности в результате ЧС подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.