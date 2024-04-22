Мошенники добрались до жертв финансовых пирамид МВД: мошенники предлагают вернуть деньги из финансовой пирамиды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян: они предлагают вернуть деньги из финансовых пирамид, пишет Informing со ссылкой на МВД РФ. Аферисты заранее находят всю информацию о жертвах подобных проектов, а затем вынуждают поделиться личными данными.

Отмечается, что злоумышленники убеждают жертву заключить специальный договор, который якобы поможет вернуть утерянные деньги. Таким образом они получают личные данные и оплату за некую страховку. Более того, мошенники могут предлагать другие услуги юридического характера. Затем, чтобы усыпить бдительность жертвы, присылают поддельные документы.

Ранее стало известно, что мошенники прибегли к новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники под видом службы поддержки предлагают пользователям мессенджера отменить процедуру удаления учетной записи. Владелец аккаунта переходит по ссылке и попадает на фишинговый ресурс, который копирует дизайн приложения, где вводит номер телефона и код безопасности.

Ведущий аналитик Mobile Research Group, IT-эксперт Эльдар Муртазин на фоне распространения подобных мошеннических схем заявил, что лучшим способом защитить свой Telegram-аккаунт от взлома является использование мобильного интернета. По его словам, мошенники пользуются Wi-Fi-сетями для рассылки одноразовых кодов, с помощью которых осуществляется кража профилей.