Мошенник выманил у российской пенсионерки 100 тысяч на сайте знакомств

Мошенник представился военным хирургом из Великобритании Лиамом Джейком, работающим в Сирии, и обманул 61-летнюю иркутянку на 100 тысяч рублей. Они общались неделю, после чего иностранец попросил деньги на поездку к ней в Россию. Об этом сообщает «КП-Иркутск».

«Джейк» общался на русском, рассказывал о службе, погибшей жене и оставшемся сыне. Он даже прислал селфи, как оказалось, на фото был изображён модель Алан Голди.

Попросил €1050 на оформление документов для поездки в Россию. Якобы в сирийском военном лагере, где работает, запрещено пользоваться кредиткой, так как всем обеспечивают. У меня как раз были свободные 100 тысяч рублей, которые долго копила. Их и отправила. Причём даже не посмотрела, что в реквизитах было указано «Турция», — рассказала пострадавшая.

Затем мошенник попросил ещё €4530, написав пенсионерке от имени секретаря ООН генерала Антониу Гутерриша. Тогда женщина поняла, что её обманули. В полицию сообщать не стала, так как уверена, что денег не вернуть.

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Крепкий рассказал, что подобная схема для мошенников стандартна, правда, чаще они действуют даже проще.

Для защиты от подобных афер рекомендуется проверять фото и номер телефона незнакомца через Интернет, обращать внимание на дату регистрации в соцсетях.

Ранее в пресс-службе Роскачества сообщили о новой схеме мошенничества во «ВКонтакте». Это сеть из восьми сообществ вида «коробка с сюрпризом».