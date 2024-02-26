Мошенник выманил у пенсионерки 1,8 млн рублей в обмен на букет Аферисты взяли с пенсионерки 1,8 млн рублей за лечение сестры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники выманили у московской пенсионерки 1,8 млн рублей, пообещав помочь в лечении сестры, их курьера задержали, сообщает прокуратура столицы. Когда посыльный забирал у женщины деньги, он вручил ей букет цветов, так как ей обещали «приятный сюрприз».

По указанию соучастников обвиняемый прибыл к дому пенсионерки на улице 6-я Парковая, взял деньги, а взамен передал букет цветов и скрылся. У другой пенсионерки «криминальный курьер» похитил 700 тысяч рублей, — сообщило ведомство.

Ее по телефону убедили обналичить средства и передать для размещения на «безопасном счете». 27-летний фигурант задержан и арестован. Устанавливается его причастность к похожим преступлениям.

Также сегодня стало известно, что восьмилетний мальчик стал жертвой телефонных мошенников и перечислил им 400 тысяч рублей с банковской карты матери. Злоумышленники вышли на связь после того, как ребенок скачал инструкцию по получению бесплатных промокодов для мобильной видеоигры. Они заявили, что на телефоне мамы мальчика были вирусы, из-за которых она может потерять деньги.