Мошенник требовал с подмосковных дачников деньги за воду

https://static.news.ru/photo/4767f60c-aff3-11ea-977a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет передал в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении жителя Москвы. Обвиняемый перекрыл воду в коттеджном посёлке Удачное городского округа Химки и требовал деньги за её возврат.

Мужчина уверял, что является владельцем всех коммуникаций населённого пункта. Он просил €23 тысячи (около 1,8 млн рублей) за каждый дом единовременно и €10 (около 800 рублей) за человека каждый месяц.

Дачники обратились в правоохранительные органы. Силовики выяснили, что предполагаемый преступник без оформления работал на стройке посёлка. Во время выполнения своих обязанностей он подделал документы, согласно которым он якобы инвестировал собственные средства в строительство коммуникаций. При помощи этих бумаг он зарегистрировал право собственности на инженерные сети населённого пункта.

На сайте СК сообщается , что администрация города Сходня понесла ущерб от его действий на сумму примерно в 8,5 млн рублей. Кроме того, потерпевшими признали 45 собственников недвижимости в посёлке.

На собственность подозреваемого на сумму в 9 млн рублей уже наложили арест.

Ранее NEWS.ru писал, что 34-летний житель Республики Алтай стал жертвой мошенников. Мужчина пытался купить в Интернете трактор.

Мужчина нашёл на одном из сайтов нужное объявление. По указанному номеру ответил мошенник. Он рассказал, что трактор якобы находится в Алтайском крае и на него уже нашёлся покупатель. «Продавец» пояснил, что готов продать сельхозтехнику звонившему, если тот переведёт предоплату в размере 15 тысяч рублей. Сельчанин согласился и перечислил нужную сумму.