Общество

Мошенник требовал с подмосковных дачников деньги за воду

20:01, 16 июня 2020 33
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет передал в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении жителя Москвы. Обвиняемый перекрыл воду в коттеджном посёлке Удачное городского округа Химки и требовал деньги за её возврат.

Мужчина уверял, что является владельцем всех коммуникаций населённого пункта. Он просил €23 тысячи (около 1,8 млн рублей) за каждый дом единовременно и €10 (около 800 рублей) за человека каждый месяц.

Дачники обратились в правоохранительные органы. Силовики выяснили, что предполагаемый преступник без оформления работал на стройке посёлка. Во время выполнения своих обязанностей он подделал документы, согласно которым он якобы инвестировал собственные средства в строительство коммуникаций. При помощи этих бумаг он зарегистрировал право собственности на инженерные сети населённого пункта.

На сайте СК сообщается, что администрация города Сходня понесла ущерб от его действий на сумму примерно в 8,5 млн рублей. Кроме того, потерпевшими признали 45 собственников недвижимости в посёлке.

На собственность подозреваемого на сумму в 9 млн рублей уже наложили арест.

Ранее NEWS.ru писал, что 34-летний житель Республики Алтай стал жертвой мошенников. Мужчина пытался купить в Интернете трактор.

Мужчина нашёл на одном из сайтов нужное объявление. По указанному номеру ответил мошенник. Он рассказал, что трактор якобы находится в Алтайском крае и на него уже нашёлся покупатель. «Продавец» пояснил, что готов продать сельхозтехнику звонившему, если тот переведёт предоплату в размере 15 тысяч рублей. Сельчанин согласился и перечислил нужную сумму.

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