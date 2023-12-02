Мошенник пытался дозвониться до жертвы почти три тысячи раз за 10 минут «Билайн»: мошенник за 10 минут попытался 2994 раза дозвониться до россиянина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ноябре мошенник пытался 2994 раза дозвониться до абонента «Билайн» за 10 минут, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО «ВымпелКом» Петр Алферов. По его словам, это была самая долгая «атака» на клиента компании за весь месяц.

Самая долгая «атака» в ноябре длилась порядка десяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 2994 раза, но так и не смог, — сказал Алферов.

Ранее в пресс-службе «Билайн» сообщили, что телефонные мошенники используют новую схему для получения доступа к номерам абонентов телекоммуникационных компаний и личной информации. Злоумышленники звонят жертве под видом представителей сотового оператора и сообщают о подаче от ее имени заявки на смену номера.

В ответ на то, что такая заявка не подавалась, они предлагают обезопасить номер, сменив пароль в личном кабинете. Когда абонент выполняет это, ему приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера. Мошенникам нужен именно этот код. В «Билайне» подчеркнули, что компании связи звонят абонентам только со специальных коротких номеров. Они никогда не требуют диктовать какие-либо коды или пересылать данные на другие номера.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники пытались обмануть мужчину по телефону и частично им это удалось, однако при получении телефонного кода от своей жертвы они слишком громко обрадовались. Это смутило их собеседника, который сразу же закрыл доступ к своим банковским счетам, а затем обратился в полицию.