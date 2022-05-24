Мошенник похитил более 10 млн рублей у матери ребенка со СМА

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В Ставрополе будут судить мошенника, который воспользовался ситуацией и украл у собиравшей деньги на лечение ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА) женщины 10,5 млн рублей. Анастасия Бойко собирала деньги на укол дорогостоящим препаратом «Золгенсма», пишет «360».

В апреле того же года был задержан один из злоумышленников. Это обычный «съемщик», который снимал деньги с карт в банкоматах. Человек сидит уже год, не дает никаких признательных показаний, которые могли бы привести к организаторам данного преступления, а значит, пока эти люди на свободе, — посетовала Бойко.

Аферист заметил в интернете информацию о женщине, которая собирает благотворительную помощь на укол ребенку со СМА. Злоумышленник начал звонить Бойко и представляться сотрудником разных банков, уверяя, что к ее счету получили доступ посторонние лица. В итоге женщина поверила мошеннику и перевела 10,5 млн рублей на «резервный счет». Виновника задержали, а необходимые для лечения мальчика средства все-таки удалось собрать.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщила, что их семья стала жертвой мошенников. Она отметила, что злоумышленнику были переведены деньги в размере 31 млн рублей на строительство объектов академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».