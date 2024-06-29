Мошенник отправился на СВО после обмана клиентов на миллионы рублей Baza: мошенник обманул клиентов на миллионы рублей и уехал на СВО по контракту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенник обманул клиентов своей фирмы на миллионы рублей и уехал на СВО по контракту во избежание последствий, информирует Telegram-канал Baza. По данным источника, мужчина продолжает писать обманутым людям.

Приезжай-ка ко мне, разок в голову из автомата стрельну. Чтобы серое вещество заработало, — говорится в одном из сообщений мужчины, адресованных клиенту.

В 2023 году одна из пострадавших заключила договор на строительство дома с его фирмой. Отзывы были хорошие, а компания — юридически чистая. Сначала стороны договорились залить фундамент. Этот этап строительства подрядчик выполнил хорошо и в срок. Клиентка решила продолжить сотрудничество. Однако на этапе заключения второго договора компания подвела: сроки сдачи близились к концу, а работа регулярно срывалась по разным причинам.

Женщина поняла, что пора расторгнуть договор, поскольку о компании начали появляться плохие отзывы, которые сразу удалялись. Клиентка обратилась в полицию. В деле появились новые обвинения. Общий ущерб составил свыше 15 млн рублей.

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