Мошенник обокрал пенсионера под предлогом вымышленной денежной реформы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одинокий 83-летний пенсионер стал жертвой мошенника в Ростовской области: злоумышленник пришел к пожилому человеку домой и предложил поменять его деньги на новые. Преступник заявил, что из-за санкций в России приняли денежную реформу, согласно которой старые купюры вышли из оборота, передает «КП-Ростов-на-Дону».

К одинокому 83-летнему мужчине прямо домой пришел незнакомый мужчина. Он представился пенсионеру сотрудником собеса. А дальше также уверенно рассказал дедушке, что, якобы, из-за санкций и общей экономической ситуации в мире правительство приняло новый закон, — сообщает издание.

Злоумышленник представился соцработником и предложил пенсионеру помощь: сходить к ближайшему банкомату и обменять его деньги на «новые». Пожилой мужчина отдал преступнику все свои сбережения — 800 тысяч рублей. Пенсионер ждал до вечера возвращения афериста, а после написал в полицию Таганрога заявление. Сейчас по факту возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до шести лет, если его признают виновным.

Ранее мошенники из Новосибирска обманули 276 россиян, представляясь сотрудниками банков. Расследование по их делу завершено, обвиняются 14 человек. Как рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов, прозвонщики часто имитировали банковских роботов-помощников.