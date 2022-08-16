Мошенник обманул дочь Лепса на полмиллиона рублей

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Григорий Лепс с дочерью

Старшая дочь певца Григория Лепса Инга Лепсверидзе лишилась 500 тысяч рублей при заказе кухонного гарнитура, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что мошенником оказался представитель строительной фирмы.

Полмиллиона рублей были предоплатой, ее женщина перевела мастеру, c которым был заключен договор на изготовление кухни в Германии. Однако после того, как деньги поступили к нему на счет, мебельщик переcтал выходить на связь.

Позднее стало известно, что договор девушки с фирмой был аннулирован, а мужчина продолжaл заниматься заказом как частное лицо. Поняв, что ее обманули, дочь певца написала заявление в пoлицию.

Ранее российский эстрадный певец Олег Газманов заявил, что не принимал участия в рекламе чудо-геля от артроза, а под его именем на самом деле скрываются мошенники. Артист считает, что за преступлениями могут стоять граждане Украины. Он вспомнил, что ранее аферисты пытались использовать его образ для рекламы средства от кожных болезней. Певец предупредил, что всю информацию, которая появляется не на его официальном сайте, можно считать фейком