Мосгорсуд вынес приговор Игорю Стрелкову Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии за призывы к экстремизму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики, блогера Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Блогера признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому судья зачитал лишь резолютивную часть приговора.

Служу Отечеству! — выкрикнул Стрелков, отвечая, понятен ли ему приговор.

Отмечается, что суд посчитал срок ареста по формуле «день за полтора». Таким образом, Стрелков отсидит три года и 83 дня. При этом у него есть право на условно-досрочное освобождение. Отмечается, что суд также изъял у блогера ноутбук, с которого он писал свои посты.

Стрелков был задержан в июле 2023 года из-за призывов к экстремизму в публикациях в мессенджере Telegram, посвященных возможной сдаче Крыма и невыплатам довольствия российским военным. Свою вину блогер не признал. Адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов ранее заявил, что сторона обвинения запрашивала для его клиента четыре года и 11 месяцев лишения свободы.