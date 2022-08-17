Суд утвердил приговор обманщикам ветерана, сидевшего с Путиным на параде Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим сидевшего на параде с Путиным ветерана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил без изменения приговор аферистам Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову, которые обманули на 400 тысяч рублей ветерана Василия Пронина, сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Мошенникам предстоит провести в колонии девять лет на двоих.

Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении осужденных за мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Пронина, — говорится в сообщении.

В конце апреля суд приговорил Алимирзаева к четырем годам, а Конькова к пяти годам колонии общего режима. Оба признали вину в одном эпизоде мошенничества — в отношении ветерана Пронина.

21 мая прошлого года домой к Пронину наведался Коньков, который представился полицейским и рассказал об участившихся случаях мошенничества. Он убедил ветерана помочь в поимке преступников. Для этого он попросил Пронина снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их Алимирзаеву. Доверившись лжеполицейскому, ветеран снял деньги, вернулся домой и последовал его рекомендации — сбросил наличные с балкона на заранее обговоренное место.

Путин в свою очередь назвал «подонками» тех, кто совершает преступления против пожилых людей. При этом он посетовал на то, что количество подобных происшествий выросло на 25%.