Мосгорсуд смягчил приговор братьям Магомедовым

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Глава группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов

Московский городской суд смягчил приговор Зиявудину и Магомеду Магомедовым, ранее приговоренным к тюремному заключению по делу о хищении средств из бюджета. По данным «Интерфакса», суд сократил срок их пребывания в тюрьме на один год. Так, Зиявудин Магомедов проведет в колонии 18 лет и шесть месяцев, а Магомед Магомедов — 17 лет и шесть месяцев.

Суд принял решение отклонить апелляционные жалобы, поданные стороной защиты братьев Магомедовых. Адвокаты требовали отменить приговор и оправдать подсудимых. После решения апелляционной инстанции приговор в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых официально вступил в силу. Помимо тюремного срока, у осужденных также конфискуют акции в «Транспортной группе ФЕСКО» и доли в ряде акционерных обществ («Русская тройка», «Портовый Флот» и других).

Приговор братьям Мамедовым был вынесен 1 декабря 2022 года. Суд признал их виновными в создании преступного сообщества с целью похищения средств из бюджета. По данным следствия, всего было похищено свыше 11 млрд рублей. Согласно тексту приговора, Мамедовы имели изначальный умысел для совершения преступлений и использовали офшорные схемы для достижения своих целей.