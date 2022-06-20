Мосгорсуд признал законным запрет Meta в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд 20 июня признал законным запрет компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на территории России за экстремистскую деятельность, сообщает ТАСС. Тем же решением суд оставил без рассмотрения двe жалобы заинтересованных лиц - пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компaнии.

Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу представителей компании Meta оставить без удовлетворения, - огласил постановление судья.

Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в соцсетях Facebook (деятельность в России запрещена) и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине.

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей и пользователей соцсети Instagram (деятельность в России запрещена), получавших с неё доход. Также в письме содержится требование к Meta публично принести извинения гражданам России.